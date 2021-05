Calciomercato Milan – I tre portieri per la prossima stagione | News

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, ipotizza i tre portieri del Milan nella prossima stagione

Rivoluzione portieri in casa Milan. Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma appunto sui tre portieri a disposizione di Stefano Pioli nella prossima stagione. Out Donnarumma, Mike Maignan, ovviamente, sarà il titolare. Come secondo confermato Tatarusanu, che ha un contratto con il Milan fino al 2023. Come terzo, dando per scontato l'addio di Antonio Donnarumma, potrebbe essere promosso Jungdal, che ha fatto bene con la Primavera di Giunti. Intanto ecco la nostra intervista esclusiva al giornalista francese, che ci svela tutti i segreti di Mike Maignan e non solo.