Cosa c’è di vero tra il Milan e Osimhen? La clausola, l’Arabia e la sua volontà

Negli ultimi giorni si sta diffondendo un'indiscrezione che fa entusiasmare i tifosi del Milan . I rossoneri, alla ricerca di nuovi rinforzi dopo la dolorosa cessione di Tijjani Reijnders , sono stati accostati alla situazione riguardante Victor Osimhen . L'attaccante nigeriano, che vive da separato in casa al Napoli , attende l'inizio di una nuova avventura dopo l'ultima stagione passata in prestito al Galatasaray . Il suo rifiuto alle ricche offerte arabe hanno così aperto le porte e nuovi e importanti scenari.

Tra le tanti voci, però, Calciomercato.com ha voluto chiarire alcuni punti. Si parte dal presupposto che, a 26 anni, Osimhen non sente il bisogno di emigrare in Arabia nonostante l'assurda offerta arrivata dall'Al-Hilal (circa 40 milioni di euro a stagione). Vuole rimanere in Europa ma c'è un grande ostacolo, ovvero la clausola rescissoria da 75 milioni di euro valevole per l'estero a partire dal 15 luglio e con possibilità di pagamento in due tranche.