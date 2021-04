Calciomercato Milan – I rossoneri sul terzino del Napoli Hysaj | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Elseid Hysaj non rinnoverà il suo contratto con il Napoli: su di lui c'è il Milan

Stando a quanto riportato da Tuttosport, il Milan ha puntato gli occhi sul terzino del Napoli Elseid Hysaj. L'ex Empoli ha già annunciato che non rinnoverà il suo contratto con i Partenopei al termine di questo campionato. Dunque il giocatore albanese potrebbe trasferirsi in rossonero a parametro zero, visto che il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un terzino destro per la prossima stagione. Intanto Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Milan-Sampdoria.