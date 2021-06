Calciomercato Milan – I rossoneri sfidano Inter e Juve per Florenzi

Rumor sul calciomercato del Milan. I rossoneri starebbero pensando anche ad Alessandro Florenzi per la fascia destra: sfida a Inter e Juve

Una voce di calciomercato per quanto riguarda il Milan : rossoneri su Alessandro Florenzi . E' quanto riferisce 'La Nazione'. Il terzino non è stato riscattato dal PSG e farà rientro alla Roma , ma solo di passaggio.

Sull'esterno destro della Nazionale, infatti, ci sono da tempo gli occhi di Inter e Juventus . E adesso anche il Milan sembra essersi iscritto all'albo delle pretendenti. Il cartellino di Florenzi viene valutato 13 milioni dalla Roma, cifra abbordabile per le tre squadre interessate.

L'obiettivo principale del Milan per la fascia destra, però, rimane Diogo Dalot. Il portoghese del Manchester United è ad un passo dal ritorno in rossonero. Inoltre la priorità del club di via Aldo Rossi è il rinnovo di Davide Calabria, con il quale la distanza tra domanda e offerta è ormai ridotta al minimo. Intanto emergono novità importanti sul rinnovo di Kessié >>>