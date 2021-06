Calciomercato Milan – Dalot ad un passo dalla conferma in rossonero

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot dovrebbe giocare nella fila del Diavolo anche nella stagione 2021-2022. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan è ad un passo dalla conferma in organico di Diogo Dalot in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Nell'ultima stagione Dalot ha ricoperto il ruolo tanto di vice di Davide Calabria quanto di vice di Theo Hernández: ha finito l'annata in crescendo ed il Diavolo vuole tenerlo.

Il suo cartellino, come noto, appartiene al Manchester United, club al quale Dalot ha fatto tecnicamente ritorno al termine dell'annata 2020-2021 per fine prestito. Adesso, però, sembra essere davvero vicino il via libera dei 'Red Devils' per il nuovo prestito di Dalot al club di Via Aldo Rossi.

Non manca moltissimo all'intesa con il Manchester United per il nuovo trasferimento di Dalot in rossonero. Si stanno definendo soltanto le modalità del prestito del giovane terzino lusitano, classe 1999, al Milan di Stefano Pioli. Intanto emergono novità importanti sul rinnovo di Kessié >>>