Calciomercato Milan – I rossoneri non mollano Ricci: nuovi tentativi in corso

Come riferito da Daniele Longo sul suo profilo X, il Milan sta intensificando i contatti per portare a casa Samuele Ricci , centrocampista del Torino . Il club rossonero ha messo gli occhi sul giovane talento italiano, che sta crescendo con grande successo nella Serie A , e ora sembra pronto a fare sul serio per aggiungerlo alla propria rosa.

La trattativa è in fase di sviluppo e, secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri sono in prima linea per cercare di concludere l’affare nelle prossime settimane. Ricci, che ha già attirato l’attenzione di diversi club, rappresenta una delle promesse più interessanti nel panorama calcistico italiano. Il Milan vede in lui un potenziale rinforzo per il centrocampo, capace di offrire qualità e freschezza alla squadra di Sergio Conceicao.