Calciomercato Milan – I rossoneri mollano Calhanoglu: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu difficilmente indosserà la maglia del Diavolo nella prossima stagione. Il punto

Daniele Triolo

In questo calciomercato estivo il Milan potrebbe perdere, dopo Gigio Donnarumma, anche Hakan Calhanoglu. Lo ha riferito il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Il Diavolo, infatti, così come ha fatto con il portiere, non si piegherà neanche dinanzi le richieste economiche del turco per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Attualmente Calhanoglu percepisce 2,5 milioni di euro netti a stagione dal Milan: per rinnovare ha chiesto il raddoppio dello stipendio, un contratto da 5 milioni di euro netti l'anno. Una cifra, questa, alla quale però Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, non hanno alcuna intenzione di spingersi.

Calhanoglu, dopo la fine del campionato di Serie A, non si è più fatto sentire con i dirigenti del Milan: la tentazione, ha sottolineato il quotidiano generalista, è quella della fuga verso il Qatar. L'Al-Duhail, infatti, gli ha offerto un contratto da 32 milioni di euro netti in tre anni.

La pista Juventus, per il numero 10 turco del Milan, non è poi così calda dopo l'addio di Fabio Paratici nel management. Il nuovo tecnico Massimiliano Allegri non considera prioritario l'ingaggio di Calhanoglu. Ad ogni modo tutto lascia pensare che il Milan, in questa sessione di calciomercato, sostituirà Calhanoglu al meglio.

Difficilmente, per il 'CorSera', il suo erede sarà Rodrigo de Paul dell'Udinese. I friulani, infatti, vogliono 40 milioni di euro. Poi, su di lui c'è concorrenza ed i manager rossoneri, come risaputo, non amano partecipare ad aste di mercato. Ecco il vero grande obiettivo del Milan per il calciomercato estivo >>>