Calciomercato Milan, i piani B per il terzino sinistro | News

I piani B del Milan se non arriva Firpo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dopo aver acquistato Meite e Mandzukic, con Tomori in dirittura d’arrivo, il Milan ha avviato una trattativa con il Barcellona per acquistare le prestazioni di Junior Firpo. Il terzino dominicano naturalizzato spagnolo andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Theo: proprio per questo motivo, il classe ’96 non è del tutto convinto del suo trasferimento in rossonero.

Il club di Via Aldo Rossi, dunque, valuta anche altre possibilità di mercato. Nella lista dei piani B del Milan, spiccano sicuramente tre nomi che hanno attirato l’attenzione di Paolo Maldini. Infatti i rossoneri sono vigili sui profili di Matias Vina, Iago Amaral Borduchi e Nuno Mendes.

Chi è Matias Vina

Matias Vina è un terzino sinistro di nazionalità uruguayana e possiede anche il passaporto italiano. Classe ’97, gioca nel Palmeiras dove quest’anno ha già fatto 33 presenze e segnato un gol in prima squadra. E’ cresciuto nelle giovanili del Nacional e ha militato nella squadra per tre stagioni prima di essere ceduto ai brasiliani. E’ un giocatore duttile in quanto può giocare anche da difensore centrale e da esterno di centrocampo. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 5 milioni di euro. In carriera ha vinto il campionato sudamericano con la nazionale under 20 ed è considerato uno dei giovani uruguayani più promettenti.

Chi è Iago Amaral Borduchi

Iago Amaral Borduchi è un terzino sinistro brasiliano. Cresciuto nelle giovanili dell’Internacional di Porto Alegre, ha anche giocato due stagioni nella massima serie con la maglia bianco rossa, disputando 58 partite e siglato una rete. Acquistato per 2 milioni di euro, dal 2019 gioca in Bundesliga nell’Augsburg. Nel campionato tedesco ha fatto 10 presenze e ha trovato la via del gol in un’occasione. Può anche giocare da esterno di centrocampo e il suo valore si aggira intorno ai 6.5 milioni di euro.

Chi è Nuno Mendes

Nuno Alexandre Tavares Mendes, meglio conosciuto come Nuno Mendes, è un terzino sinistro dello Sporting Lisbona. Nato il 19 giugno del 2002, ha trascorso gli anni nelle giovanili prima nel Despertar poi nello Sporting. Con i bianco verdi ha disputato nove gare in Primeira Liga e in occasione del suo rinnovo di contratto è stata inserita una clausola da 45 milioni di euro. Oltre al ruolo di terzino può anche giocare da centrale di difesa.

In attesa di nuovi sviluppi riguardo Junior Firpo, il Milan non si fa trovare impreparato nemmeno sul mercato.