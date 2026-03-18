Calciomercato Milan, i nomi per rilanciare l'attacco del Diavolo

Non è un mistero che il Milan si stia muovendo sul mercato per regalare ad Allegri un attaccante di caratura internazionale. Il direttore sportivo rossonero Igli Tare, insieme al resto della dirigenza, sta valutando diversi profili. L'obiettivo è rinforzare la rosa, in particolare il reparto offensivo, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di impegni. La qualificazione in Champions League, ormai davvero a un passo, garantirebbe al Diavolo un incasso extra da investire per il centravanti.