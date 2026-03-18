Calciomercato Milan, i nomi per rilanciare l'attacco del Diavolo

Non è un mistero che il Milan si stia muovendo sul mercato per regalare ad Allegri un attaccante di caratura internazionale. Il direttore sportivo rossonero Igli Tare, insieme al resto della dirigenza, sta valutando diversi profili. L'obiettivo è rinforzare la rosa, in particolare il reparto offensivo, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di impegni. La qualificazione in Champions League, ormai davvero a un passo, garantirebbe al Diavolo un incasso extra da investire per il centravanti.
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Calciomercato Milan, serve una scossa in attacco: ecco chi potrebbe fare davvero al caso del Diavolo
Calciomercato Milan, tutti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare per rinforzare l'attacco rossonero in vista della prossima stagione