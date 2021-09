Calciomercato Milan – I due motivi per cui Adli è rimasto al Bordeaux

Yacine Adli ha firmato con il Milan nell'ultimo giorno di calciomercato estivo. Il giocatore, però, arriverà qui soltanto il 1° luglio 2022

Come noto, però, contestualmente il Milan ha lasciato Adli in prestito ai 'Girondins' per tutta l'attuale stagione. Pertanto, il talento cresciuto nelle giovanili del PSG ed affermatosi, negli ultimi due anni, in Ligue 1 con la squadra della Borgogna, si unirà ai rossoneri soltanto a partire dal 1° luglio 2022 .

'Calciomercato.com' ha spiegato i due motivi per cui Adli è rimasto al Bordeaux in prestito per un anno. I due club, Milan e Bordeaux, hanno trattato a lungo per il trasferimento immediato del giocatore in rossonero. I 'Girondins', però, volevano 15 milioni di euro più bonus, mentre il Milan si era spinto massimo a 8 milioni di euro più bonus.