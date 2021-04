Calciomercato Milan – Hysaj proposto all’Inter: la risposta dei nerazzurri

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Elseid Hysaj è stato proposto all'Inter: ecco la risposta data da Marotta e Ausilio

Stando a quanto riportato da 'Fcinternews.it', Elseid Hysaj è stato proposto all'Inter. Il terzino albanese, come ben si sa, non rinnoverà il suo contratto con il Napoli, dunque si libererà a parametro zero a giugno. Sul calciatore c'è l'interesse del Milan, alla ricerca di un vice Theo Hernandez, ma al momento la trattativa è in fase di stallo. Riguardo i nerazzurri, Ausilio e Marotta non sarebbero intenzionati a portare ad Appiano Gentile l'ex Empoli. I due dirigenti interisti, infatti, avrebbero altri nomi in mente per rinforzare il reparto difensivo di Antonio Conte. Intanto l'agente di Insigne oggi si è recato a Casa Milan: ecco il motivo della visita.