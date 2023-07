Calciomercato Milan – Il Manchester United punta Hojlund: nuova offerta

Hojlund, la stella nascente che ha stregato tutti

Hojlund è uno dei calciatori più richiesti. Il classe 2003 è riuscito a stregare tanti club dopo una stagione strepitosa. L'Atalanta ha acquistato il danese dallo Sturm Graz solamente per 17 milioni. Il ventenne è un centravanti dotato di grande forza fisica, un'elevata velocità e possiede un buon fiuto per il gol. L'ex Copenaghen nella precedente annata, ha siglato 9 gol in 32 partite disputate.