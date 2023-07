Calciomercato Milan – Hojlund sul taccuino di tutti: c’è anche il PSG

Calciomercato Milan - Si complica la pista Hojlund

Una delle prime squadre a sondare il terreno per Hojlund è stata sicuramente il Milan. Adesso la pista è molto più complicata a causa delle tante richieste per il ragazzo e il rischio che il prezzo schizzi alla stelle è davvero ampio. L'Atalanta ha acquistato il baby-fenomeno dallo Sturm Graz a soli 17 milioni e adesso si potrebbe già preparare per una grandissima plusvalenza. Il classe 2003 ha disputato in Italia 33 partite e ha siglato 9 gol. Milan, i costi a bilancio di Pulisic >>>