Calciomercato Milan, Hojlund: si decide in due giorni? Il fattore Camarda

La differenza sarebbe di circa 10 milioni di euro tra domanda e offerta. Secondo il quotidiano, oggi ci potrebbe essere un incontro tra Hojlund e il Manchester United: club e allenatore potrebbero ribadire al giocatore di non contare su di lui. Hojlund potrebbe chiedere l'obbligo a determinate condizioni, con il Milan che però non sarebbe sicuro, visto che il prossimo anno tornerà Camarda dal Lecce: con l'attaccante italiano di ritorno, uno tra Hojlund e Gimenez sarebbe poi di troppo.