Calciomercato Milan, Hojlund: si decide in due giorni? Il fattore Camarda

Calciomercato Milan, secondo 'Tuttosport' potrebbero essere decisive le prossime 24-48 ore per l'operazione Hojlund: ecco tutti i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, secondo 'Tuttosport' potrebbero essere decisive le prossime 24-48 ore per capire l'esito della trattativa per Rasmus Hojlund. Le ultime notizie farebbero ben sperare i rossoneri, ma servirà comunque lavorare ancora con il Manchester United e gli agenti del giocatore per trovare la quadra. Nella serata di martedì l’ad Furlani avrebbe avuto con un primo vero contatto ufficiale con la Seg, l’agenzia che cura gli interessi di Hojlund, per confermare l’interesse del Milan nei confronti dell’attaccante: il Milan avrebbe ottenuto un’apertura a valutare il ritorno in Italia.

Calciomercato Milan, Hojlund: si va avanti. Tutti i dettagli. E occhio a Camarda

Nel frattempo, si legge, il ds Tare e un intermediario starebbero lavorando con il Manchester United ai dettagli del colpo di calciomercato. Gli inglesi spingerebbero per inserire un obbligo di riscatto condizionato a determinati parametri. Resta da trovare l’intesa sulle cifre, aspetto non banale. La richiesta sarebbe da 6 milioni per il prestito oneroso e 45 per il riscatto. Il Milan vorrebbe spendere di meno: 4-5 per il prestito e 35 per il riscatto.

La differenza sarebbe di circa 10 milioni di euro tra domanda e offerta. Secondo il quotidiano, oggi ci potrebbe essere un incontro tra Hojlund e il Manchester United: club e allenatore potrebbero ribadire al giocatore di non contare su di lui. Hojlund potrebbe chiedere l'obbligo a determinate condizioni, con il Milan che però non sarebbe sicuro, visto che il prossimo anno tornerà Camarda dal Lecce: con l'attaccante italiano di ritorno, uno tra Hojlund e Gimenez sarebbe poi di troppo. 

