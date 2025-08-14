Calciomercato Milan, Hojlund: scende in campo Allegri? E la distanza ...

Calciomercato Milan, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il primo passo serio dei rossoneri verso Hojlund sarebbe arrivato martedì sera con il primo contatto con i suoi agenti. In arrivo, quindi, per il danese l'apprezzamento diretto del Milan. Dall’altra parte, l’entourage di Hojlund avrebbe fatto sapere al Milan di prendere in seria considerazione un passaggio in rossonero, sia per la storia del club, sia per la possibilità di lavorare con Allegri. Hojlund potrebbe ragionare sulle questioni tecniche e qui la palla passerà all'allenatore rossonero.