Calciomercato Milan, Hojlund: scende in campo Allegri? E la distanza ...

Calciomercato Milan, Hojlund potrebbe essere il prossimo attaccante dei rossoneri? Le ultime novità importanti da 'La Gazzetta dello Sport'
Calciomercato Milan, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il primo passo serio dei rossoneri verso Hojlund sarebbe arrivato martedì sera con il primo contatto con i suoi agenti. In arrivo, quindi, per il danese l'apprezzamento diretto del Milan. Dall’altra parte, l’entourage di Hojlund avrebbe fatto sapere al Milan di prendere in seria considerazione un passaggio in rossonero, sia per la storia del club, sia per la possibilità di lavorare con Allegri. Hojlund potrebbe ragionare sulle questioni tecniche e qui la palla passerà all'allenatore rossonero.
Calciomercato Milan, Hojlund chiede garanzie: con lo United ancora distanza
Secondo la rosea, Allegri sarebbe rimasto positivamente sorpreso da Gimenez, ma Hojlund potrebbe essere il pezzo perfetto per completare il reparto. Secondo la rosea, non sarebbe da escludere che Allegri possa spiegare all'attaccante danese come lo voglia usare rassicurandolo. Con il Manchester United? Se il prestito con diritto di riscatto sembrerebbe essere l'opzione scelta, il Milan non vorrebbe andare oltre i 40 milioni completi per l'operazione di calciomercato e al momento ci sarebbero circa 10 milioni di distanza con la richiesta degli inglesi.