Calciomercato Milan, Hojlund si avvicina? Ecco il segnale che fa sperare

Rasmus Hojlund potrebbe essere un nome interessante per il Milan in questo calciomercato estivo: e c'è un segnale che fa ben sperare

Rasmus Hojlund è uno dei nomi accostati negli ultimi giorni al Milan in questo calciomercato. Il club rossonero, infatti, è alla ricerca di un attaccante dopo l'addio di Luka Jovic, che si è svincolato, e la partenza di Francesco Camarda, mandato in prestito al Lecce. Il casting è ancora in corso per il centravanti e i nomi emersi nelle ultime settimane sono davvero parecchi. Si va da Dusan Vlahovic a Tolu Arokodare, che comunque non sono gli unici. Le ultime informazioni in merito le ha fornite il collega Orazio Accomando, giornalista di 'DAZN' e 'Sport Mediaset', tramite un post pubblicato sul proprio account 'X'.