Calciomercato Milan – Hojlund è l’alternativa a Kolo Muani

Calciomercato Milan, un altro nome per la punta del futuro?

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Milan potrebbe pensare all'attaccante dell'Atalanta Hojlund per la prossima stagione. Il giovane prospetto sarebbe la prima alternativa a Kolo Muani. Al momento non sarebbe sul mercato, ma a giugno il discorso potrebbe cambiare in caso di offerta importante visti i 17 milioni che sono stati necessari per l'acquisto da parte della Dea. Un altro nome possibile per l'attaccante del futuro rossonero, al quale, prima o poi, la dirigenza del Milan dovrà pensare. Il cibo, il record di Baresi e…Rocco: i 28 anni di Romagnoli>>>