Calciomercato Milan – Hjulmand piace: tanta la concorrenza

Il Milan dovrà lavorare anche sui possibili acquisti a centrocampo. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato L'Originale, Hjulmand piacerebbe al Milan, alla Roma, piace a tante squadre, anche in Premier. Non ci sono ancora trattative avanzate ma sarà sicuramente un tormentone del mercato. Il calciatore del Lecce era già stato accostato al Milan nei giorni scorsi. La valutazione del mediano potrebbe essere alta, specilmente con tanta concorrenza. LEGGI ANCHE: PM NEWS - Milan, Thuram sceglie la corte dell'Inter