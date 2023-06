Calciomercato Milan – Hjulmand nuovo nome: ecco la richiesta del Lecce

Milan, Hjulmand nuovo nome

Il Milan, si legge, cerca rinforzi anche per il centrocampo: un obiettivo potrebbe essere Morten Hjulmand. La richiesta sarebbe di 25 milioni di euro. Il Milan non si è tirato indietro, ma continua a riflettere su una proposta da 18: i bonus potrebbero avvicinare ulteriormente le parti. Hjulmand risponde perfettamente alla linea strategica del club. Giovane ma non alle prime armi: si è già imposto in Serie A. Ha un talento riconosciuto che potrebbe valorizzare in rossonero. Concorrenza dalla Germania, in quanto piacerebbe al Dortmund. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rinforzo a zero per il centrocampo?