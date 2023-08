Calciomercato Milan – Il Diavolo si era interessato a Hjulmand | News

Arrivano conferme in merito ad un interessamento del Milan per Morten Hjulmand, ora ad un passo dallo Sporting Lisbona

Negli ultimi giorni uno dei nomi più caldi sul mercato è stato quello di Morten Hjulmand . Il centrocampista danese, capitano del Lecce , è infatti finito nel mirino dello Sporting Lisbona , che alla fine ha effettuato l'affondo decisivo per averlo. E il club salentino aveva dato il permesso allo stesso mediano di trattare con i lusitani.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', in edicola questa mattina, il Milan aveva effettivamente contattato il Lecce per Morten Hjulmand, senza poi affondare il colpo. Il noto quotidiano ha rivelato inoltre come il Diavolo, al momento, sia orientato su altri profili, tra cui Federico Redondo e Nico Dominguez.