Calciomercato Milan – Difesa, il giovane Hincapié alternativa a Diallo

Il Milan , in questa sessione estiva di , prenderà un difensore centrale e Piero Hincapié è uno dei nomi sondati, in questi giorni, dalla dirigenza del club di Via Aldo Rossi visto che è sfumato Sven Botman , da ieri pomeriggio ufficialmente un giocatore del Newcastle United .

Per 'Tuttosport' oggi in edicola il giovane Hincapié, classe 2002, è l'alternativa al più esperto Abdou Diallo, classe 1996, centrale mancino franco-senegalese di proprietà del PSG. L'entourage del difensore ecuadoriano, esploso nell'Atlético Talleres in Argentina e trasferitosi la scorsa estate al Bayer Leverkusen per meno di 7 milioni di euro, ha già avuto contatti con il Milan.