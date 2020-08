Calciomercato Milan – Hickey al Bayern Monaco: a gennaio interesse rossonero

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nel corso del mercato di gennaio il Milan, dopo il prestito di Ricardo Rodriguez al Psv Eindhoven, si è messo alla ricerca di un sostituto. Prima della soluzione ‘low cost’ Diego Laxalt, i rossoneri avevano manifestato interesse per Aaron Hickey, giovane terzino scozzese in forza agli Hearts. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ il classe 2002 è adesso a un passo dal Bayern Monaco, tanto che settimana prossima è previsto un suo viaggio in Germania, che servirà per vedere da vicino le infrastrutture bavaresi.

