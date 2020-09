Calciomercato Milan – Hauge, visite mediche terminate: ora l’idoneità

Calciomercato Milan: Hauge ha terminato le visite mediche

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Jens Petter Hauge, esterno offensivo norvegese, ha terminato, da pochi istanti, le visite mediche con il Milan presso la clinica ‘La Madonnina‘. Il calciatore, classe 1999, adesso dovrà ottenere l’idoneità sportiva. Quindi, in tardo pomeriggio, sarà a ‘Casa Milan‘ per la firma sul contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2025. Andando via dalla clinica, Hauge, così come riportato dal nostro inviato sul posto, Tiziano Palmieri, ha dichiarato: “Forza Milan! Ciao Norvegia“. GUARDA QUI COME È STATO ACCOLTO SUI SOCIAL DAI TIFOSI ROSSONERI >>>