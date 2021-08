Calciomercato Milan – Hauge vicino all’addio: l’Eintracht insiste

Il Milan ha deciso di sacrificare Jens Petter Hauge in questo calciomercato per fare cassa. Il club tedesco pronto a rilanciare e chiudere.

Il Milan sembra essere sempre più convinto della cessione di Jens Petter Hauge in questa sessione di calciomercato. Il norvegese non rientra nei piani di Stefano Pioli, il quale ha deciso di non convocarlo per l'amichevole giocata sabato contro il Nizza. Paolo Maldini e Ricky Massara sono in continuo contatto con l'Eintracht di Francoforte, squadra che monitora molto da vicino la situazione.