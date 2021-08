Calciomercato Milan – Hauge via solo ad alcune condizioni: i dettagli

Se Jens-Petter Hauge lascerà il Milan, lo farà soltanto ad alcune condizioni imprescindibili per i dirigenti rossoneri: ecco quali

Se Jens-Petter Hauge lascerà il Milan durante queste ultime settimane di calciomercato, lo farà soltanto ad alcune condizioni imprescindibili per i dirigenti rossoneri. Come riporta 'Milannews.it', infatti, il club di via Aldo Rossi valuta il norvegese almeno 12 milioni, cifra che rappresenterebbe una notevole plusvalenza. L'operazione si può chiudere soltanto a titolo definitivo, visto che il Milan non intende aprire al prestito.