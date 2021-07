Calciomercato Milan – Hauge, si attende il rilancio dell’Eintracht

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge potrebbe lasciare i rossoneri per la Bundesliga dopo appena una stagione

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, dovrebbe cedere Jens Petter Hauge. Ne hanno parlato il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola. Anche il ragazzo, a quanto sembra, è consapevole di dover partire. Dalla sua cessione, oltre ad incamerare soldi liquidi per eventuali altri colpi in entrata, il Milan farà registrare una discreta plusvalenza per il suo bilancio.

In fin dei conti, appena un anno fa Hauge era stato prelevato dai norvegesi del Bodø/Glimt per poco meno di 5 milioni di euro. Il Milan conta di incassare, dalla cessione di Hauge in questo calciomercato estivo, non meno di 12-13 milioni di euro. Il giocatore ha mercato nella Bundesliga tedesca: si era interessato il Wolfsburg, si è fatto avanti concretamente l'Eintracht Francoforte.

In particolare quest'ultimo aveva presentato al Diavolo una proposta di 8 milioni di euro per Hauge. Rifiutata da Paolo Maldini e Frederic Massara che, come detto, vogliono almeno 5 milioni di euro in più per cedere l'esterno offensivo scandinavo. Si attende, adesso, un rilancio da parte delle 'Aquile' di Francoforte che, a quanto pare, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Milan, il rinnovo di Kessié ora è un giallo: le ultime novità >>>