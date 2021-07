Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, ora è giallo: presto un incontro

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié è importante per i rossoneri. Il suo contratto verrà rinnovato per i prossimi anni?

Daniele Triolo

Il rinnovo del contratto di Franck Kessié è una priorità del Milan in questa sessione di calciomercato. Eppure, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la questione al momento sembra essere un vero e proprio giallo. Mentre il calciatore è impegnato a Tokyo, per le Olimpiadi con la sua Costa d'Avorio, ieri a Milano si sono sparse tante voci, non tutte rasserenanti, sulla questione del prolungamento dell'accordo tra Milan e Kessié.

Il numero 79 rossonero, il cui contratto attuale scadrà tra undici mesi, il 30 giugno 2022, chiede un sostanzialmente aumento di stipendio. Il Milan vuole accontentarlo il più possibile. Ora Kessié guadagna 2,2 milioni di euro netti a stagione e, nel prossimo accordo con il club di Via Aldo Rossi, si aspetta di arrivare a 6. Quale sarebbe, dunque, la vera offerta rossonera? Alcune voci, ieri, sostenevano che il Diavolo avesse offerto all'ivoriano lo stesso contratto proposto a Hakan Calhanoglu, ovvero di poco superiore a 4 milioni di euro netti all'anno.

Questa indiscrezione, però, sembra non aver trovato 'sponda' da fonti vicine al club rossonero. Da Via Aldo Rossi, al momento, emerge tantissima cautela. L'intenzione del Milan è quello di tenere la vicenda di calciomercato che riguarda Kessié sotto traccia, ma le fughe di notizie, di tanto in tanto, sono anche da mettere in preventivo. Il suo manager, George Atangana, è arrivato in Italia e, pertanto, entro la prossima settimana un summit sarà indispensabile.

Bisogna, infatti, entrare nel cuore della questione il prima possibile e su questo convengono tutte le parti in causa. Il 'Presidente' vanta numerosi estimatori, soprattutto in Premier League. Negli ultimi giorni si è parlato molto del Liverpool. Non è detto, però, che Kessié abbia poi così tanta voglia di lasciare il Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara ci terrebbero a formalizzare il rinnovo del contratto dell'ivoriano al suo ritorno dal Giappone.