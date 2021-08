Calciomercato Milan – Hauge pronto a partire: chiusa con l’Eintracht

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge lascerà il Diavolo dopo solo una stagione. Giocherà a Francoforte nel 2021-22

Daniele Triolo

In questa sessione estiva di calciomercato il Milan si prepara a salutare Jens Petter Hauge. L'esterno offensivo norvegese, terza scelta a sinistra del tecnico Stefano Pioli dopo Ante Rebic e Rafael Leao, infatti, lascerà il Diavolo per approdare nella Bundesliga tedesca. Il Milan, infatti, ha trovato l'accordo definitivo per la cessione di Hauge all'Eintracht Francoforte, compagine che, quest'anno, giocherà in Europa League e che sarà allenata da Oliver Glasner.

Hauge si trasferirà in questi giorni di calciomercato dal Milan all'Eintracht con la formula del prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione fissato a 12 milioni di euro. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. In sostanza, il Milan otterrà la cifra minima che ha sempre voluto per la cessione del calciatore scandinavo che, appena nell'ottobre 2020, era stato pagato 5 milioni di euro al Bodø/Glimt. Hauge presto volerà in Germania, destinazione Francoforte, per visite mediche con il club tedesco e firma sul nuovo contratto. Si unirà dunque ai suoi nuovi compagni di squadra nei prossimi giorni.

È durata soltanto una stagione, pertanto, l'esperienza di Hauge in Italia e nel Milan. Il 'Diavolo di Bodø' ha disputato 24 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia in maglia rossonera, siglando 5 gol totali (2 in campionato, 3 in Europa) con un assist all'attivo. Ha mostrato, sì, di possedere qualità e talento, ma ha anche vissuto una seconda parte di stagione deludente, non vedendo mai il campo per scelta tecnica, in pratica, negli ultimi due mesi. Anche da qui, probabilmente, la decisione di cederlo.