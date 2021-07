Calciomercato Milan – Hauge potrebbe fruttare una buona plusvalenza

Jens Petter Hauge saluterà il Milan in questa sessione di calciomercato? Una sua cessione garantirebbe ai rossoneri una plusvalenza

Jens Petter Hauge sembra essere uno dei principali candidati a salutare il Milan in questa sessione di calciomercato . Il norvegese non ha mai convinto del tutto Stefano Pioli , il quale gli ha addirittura preferito Rade Krunic , in determinate situazioni, sulla fascia sinistra.

Ecco allora che l'esterno potrebbe essere ceduto per fare cassa. Paolo Maldini e Ricky Massara hanno offerte dalla Bundesliga per il giocatore. Come sottolineato dall'edizione odierna di Tuttosport, Hauge garantirebbe una buona plusvalenza al Milan in caso di addio: il norvegese era arrivato per 5 milioni dal Bodo/Glimt. I milanisti non dimenticano quel gran gol realizzato dal giocatore proprio contro i rossoneri, nella gara valida per i preliminari di Europa League all'inizio della scorsa stagione.