Calciomercato Milan – Leao e Hauge, uno partirà: ecco le offerte

Chi tra Hauge e Leao saluterà il Milan in questa sessione di calciomercato? Arrivano le prime offerte, il norvegese può davvero salutare

Riccardo Varotto

Il Milan valuta la cessione di Jens Petter Hauge o Rafael Leao in questa sessione di calciomercato. I due giocatori potrebbero salutare il club di via Aldo Rossi per motivi differenti: il norvegese non ha mai entusiasmato Stefano Pioli, mentre il portoghese è atteso dal definitivo salto di qualità che non arriva mai. Quest'ultimo, ha segnato un gol contro la Pro Sesto, ma la sua prestazione nel complesso non è stata da incorniciare.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela che Paolo Maldini e Ricky Massara stanno ricevendo alcune offerte per i due giocatori. Hauge è richiesto in Bundesliga, con Wolfsburg ed Eintracht Francoforte che offrono circa 10 milioni di euro per il cartellino. Il Diavolo però chiede almeno 15 milioni, quindi non è ancora stato trovato un accordo. I dialoghi tra le parti comunque procedono spediti.

Leao invece interessa al Wolverhampton: il club inglese è pieno di giocatori portoghesi e l'attaccante potrebbe trovarsi a suo agio. Il Milan valuta il giocatore almeno 25 milioni, ma per ora non sono arrivate offerte di questo tipo. È importante sottolineare che i rossoneri non vogliono privarsi di entrambi i giocatori: o parte Hauge, o parte Leao. Per come stanno le cose, è più probabile la partenza del giovane esterno norvegese.