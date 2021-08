Calciomercato Milan – Hauge, plusvalenza super per i rossoneri | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: è fatta per il trasferimento di Hauge al Francoforte. Plusvalenza super per i rossoneri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la storia tra Jens Petter Hauge e il Milan è al capolinea. L'inizio è stato molto positivo, con 4 gol tra ottobre e i primi giorni di dicembre, tuttavia nel corso del tempo le cose sono cambiate. Problemi probabilmente soprattutto dal punto di vista fisico, visto che il norvegese ha dovuto vivere una stagione no-stop, dal Bodoe Glimt a Milano senza un vero periodo di sosta.

L'esperienza al Milan comunque è stata positiva: Hauge al Milan ha segnato 5 gol in 24 presenze. Non abbastanza evidentemente, visto che l'esterno offensivo sarà un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte. Bisogna fissare solamente le visite mediche. Il Milan incasserà 12 milioni di euro e otterrà una plusvalenza super, iù del doppio dei cinque che aveva speso per acquistarlo. Dichiarazioni importanti da parte di Saelemaekers. Ecco cosa ha detto.