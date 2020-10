Calciomercato Milan – Hauge, panchina contro lo Spezia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Jens Petter Hauge ha firmato nella giornata di ieri il suo contatto con il Milan fino al 2025. Guadagnerà circa un milione di euro a stagione.

Hauge ovviamente non sarà a disposizione per la partita di questa sera contro il Rio Ave, ma probabilmente sarà in panchina domenica prossima contro lo Spezia. Chissà che non possa giocare uno spezzone di gara in caso di necessità.

IL MILAN INSISTE PER TOMIYASU >>>