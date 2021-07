Calciomercato Milan – Hauge non è più incedibile: offerte dalla Bundesliga

Il calciomercato del Milan si muove anche in uscita. Uno dei possibili partenti è Jens Petter Hauge: offerte dalla Bundesliga

Jens Petter Hauge è arrivato al Milan nella scorsa sessione estiva di calciomercato . E, dopo una solo stagione, potrebbe già salutare. Un anno fa i dirigenti rossoneri furono stregati da quel ragazzo norvegese che mise in difficoltà il Diavolo a San Siro. Qualche ottima giocata fatta intravedere, specialmente in Europa League, ma anche parecchie ombre.

L'ipotesi prestito, che poteva essere la soluzione fino a qualche settimana fa, sembra svanita. Per Hauge si parla, adesso, di cessione a titolo definitivo. E le offerte non mancano. Come riporta 'TuttoMercatoWeb', diverse squadre di Bundesliga si sono fatte avanti per il talento norvegese. La richiesta del Milan è chiara: 15 milioni di euro, che rappresenterebbero una notevole plusvalenza rispetto ai 5 sborsati dai rossoneri la scorsa estate.