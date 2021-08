Calciomercato Milan – Hauge, Eintracht pronto ad alzare l’offerta

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Jens Petter Hauge il sacrificato per plusvalenza e per finanziare nuovi colpi in entrata. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, ha deciso di sacrificare Jens Petter Hauge. Per una serie di motivi. Il primo è perché, avendolo pagato poco (meno di 5 milioni di euro) la passata estate, vendendolo ora il club rossonero può far registrare una discreta plusvalenza. Il secondo è perché, a conti fatti, nel ruolo di esterno sinistro offensivo del 4-2-3-1 il norvegese è la terza scelta dietro Ante Rebic e Rafael Leao. Il terzo è perché, con il ricavato della sua cessione, i rossoneri avranno più margini economici di manovra per acquistare i tasselli mancanti per la squadra di Stefano Pioli.

Accostato qualche mese fa al Watford, compagine neo-promossa in Premier League, Hauge, in verità, ora interessa in particolare ad alcuni club della Bundesliga tedesca. Bayer Leverkusen, che ha ceduto Leon Bailey all'Aston Villa, poi Wolfsburg (che offrirebbe a Hauge la vetrina della Champions League, competizione che il 'Diavolo di Bodø' non potrà giocare con la maglia rossonera) ma, soprattutto, Eintracht Francoforte. Le 'Aquile' di Oliver Glasner, che dovrebbero cedere il serbo Filip Kostic, vorrebbero sostituirlo proprio con Hauge e hanno intavolato una trattativa con il Diavolo.

La prima offerta dell'Eintracht per Hauge, però, di 8 milioni di euro bonus inclusi, era stata respinta dal Milan. Il club rossonero, che era partito da una valutazione di 15 milioni di euro per Hauge, potrebbe accontentarsi anche di meno. Si parla di una cifra compresa tra i 12 ed i 13 milioni di euro. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, l'Eintracht Francoforte sta preparando il rilancio per prendere Hauge dal Milan in questo calciomercato estivo. La squadra tedesca, stavolta, dovrebbe offrire 10 milioni di euro più bonus: basteranno per far capitolare Paolo Maldini e Frederic Massara? Milan, ecco la strategia per prendere il nuovo trequartista >>>