Calciomercato Milan – Hauge e Rafael Leao: destini diversi | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Sportmediaset si sofferma sui destini diversi di Jens Petter Hauge e di Rafael Leao

Sportmediaset fa il punto sul calciomercato del Milan. Maldini e Massara sembrano avere le idee chiare per quanto concerne la fascia sinistra: Hauge, infatti, sembra destinato a lasciare l'Italia. Il norvegese non è stato convocato per l'amichevole contro il Nizza e il suo approdo all'Eintracht Francoforte sembra essere vicino. Discorso diverso per Rafael Leao: il Milan vuole tenerlo perchè è convinto delle grandi potenzialità del portoghese, intraviste fino a questo momento solo a tratti. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Vlasic lascia il CSKA, contatti vivi per Ilicic