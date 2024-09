Calciomercato Milan – Rimpianto Gyokeres: miglior scorer dell’anno solare

Viktor Gyökeres ha avuto un inizio di stagione straordinario. L'attaccante svedese, in forza allo Sporting Lisbona, ha segnato il suo ottavo gol in Primeira Liga, trasformando un rigore nella vittoria per 3-0 contro l'Arouca, e consolidando ulteriormente la sua reputazione di infallibile goleador. Le sue prestazioni sono brillanti anche in Nazionale: nella Nations League ha trascinato la Svezia con una doppietta contro l'Estonia e si è distinto con una prova eccezionale contro l'Azerbaigian, segnando un gol e fornendo due assist. Nel corso del 2024 è riuscito a superare giocatori di spicco come Haaland e Mbappé, diventando con 33 reti il miglior marcatore a livello europeo nell'anno solare.