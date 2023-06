Calciomercato Milan – Gundogan a zero: trattativa avanzata?

Un calciomercato che potrebbe essere fondamentale per il Milan: i rossoneri dovranno cercare alcuni giocatori per poter rinforzare al meglio la rosa di Stefano Pioli, che in questa stagione, ha dimostrato di essere corta per il doppio impegno. Il Corriere dello Sport, spara la bomba: Ikay Gundogan, potrebbe essere il prossimo colpo di calciomercato del Milan a parametro zero. Ecco le ultime.