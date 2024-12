Milan, consigli per gli acquisti: Gundogan è un’occasione da non perdere

Dopo qualche voce in passato, recentemente non è mai stato accostato al Milan, ma Ilkay Gundogan potrebbe essere annoverato tra i probabili acquisti del club rossonero nel prossimo calciomercato? Il tedesco, che da tanto tempo ormai è diventato un pilastro del Manchester City di Pep Guardiola, nonostante la parentesi a Barcellona, è in scadenza di contratto al 30 giugno 2025 e, se non dovesse firmare il rinnovo, potrebbe trasferirsi in un altro club. Proprio l'addio quasi certo dell'allenatore spagnolo, che spesso ha avuto parole al miele per lui, potrebbe spingere lo stesso centrocampista a salutare a fine stagione. E per il Diavolo potrebbe essere una suggestione?