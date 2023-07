Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Guler, duello Real-Barcellona”

Il duello tra Real Madrid e Barcellona non si ferma solo in campo. Dalla Spagna giungono diversi voci riguardanti il calciomercato che confermano l'interesse delle due squadre per il centrocampista del Fenerbahce , Arda Guler . Il turco era stato seguito con attenzione anche dal Milan che sembra però essersi defilato dalla trattativa.

Calciomercato Milan - Si complica la pista Guler

Con l'inserimento di Barcellona e Real Madrid, disposte a tutto per accaparrarsi il baby fenomeno, per il Milan la pista Arda Guler si complica e tale obiettivo sembrerebbe essersi allontanato dalla lista dei desideri dei rossoneri. I Blancos vorrebbero pagare la clausola di 17,5 milioni in tre rate entro due anni, mentre i Cules sarebbero intenzionati a pagare immediatamente una prima parte, lasciando il classe 2005 in prestito in Turchia e poi completare il versamento al momento dell'aggregamento alla banda guidata dal tecnico spagnolo Xavi. Ancora una volta, anche in ambito calciomercato, il duello tra i due club è più vivo che mai. Tonali saluta il Milan: leggi la sua lettera di addio >>>