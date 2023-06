Arda Güler, corteggiato dal Milan in questo calciomercato estivo, piace a mezza Europa. Preferirebbe un altro campionato, non quello italiano

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Arda Güler, obiettivo di calciomercato del Milan ma non soltanto in questa sessione estiva. Il talento turco del Fenerbahçe, classe 2005, piace a mezza Europa, ma nella sua vicenda ci sono diverse situazioni da valutare.