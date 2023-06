Calciomercato Milan – Guler nel mirino: costa 15 milioni

Un calciomercato che potrebbe essere decisivo per il Milan. La dirigenza rossonera si prepara per un'estate molto calda, con il Diavolo che dovrà rinforzarsi molto. La stagione ha dimostrato come la squadra di Stefano Pioli sia troppo corta per poter sostenere più competizioni. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in entrata del Milan, con le ultime novità.