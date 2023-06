Calciomercato Milan – Güler, un intrigo internazionale: il punto

Successivamente, per il Milan arriverebbe la parte più complicata. Ovvero, andare a trovare un accordo con la famiglia del giocatore. Recentemente i media turchi hanno messo in risalto l’arrivo di una PEC al Fenerbahçe in cui il Milan informava il club di Istanbul aver aperto un tavolo di discussione con chi rappresenta Arda Güler. Ma l'ostacolo più grande, anche per i rossoneri, rappresenta la richiesta di commissioni : si parla di 10-15 milioni di euro alla firma!

Il duello tra Milan, Barcellona e Real Madrid resta in piedi. Persone vicino ad Arda Güler, ha chiosato il quotidiano romano, fanno notare come il giocatore vorrebbe procedere per gradi ed approdare prima in un club intermedio. E soltanto poi in una big del calcio europeo. Milan, per l'ala destra un nome a sorpresa >>>