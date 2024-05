Nella giornata odierna il Milan ha avuto un incontro in sede con lo Stoccarda, come abbiamo riportato in un articolo precedente. Il club rossonero, infatti, ancora non ha ufficialmente sciolto le riserve sul nuovo allenatore, ma da tempo è al lavoro per la prossima sessione di calciomercato. Anche perché, indipendentemente da chi ci sarà alla guida del Diavolo, gli obiettivi e i reparti in cui intervenire sembrano ormai decisi o quasi certi. Uno di questi è il centravanti e proprio con il club teutonico si sarebbe discusso di Serhou Guirassy, da tempo nel mirino della società di via Aldo Rossi.