Calciomercato Milan – Valido Guido Rodríguez. Su Chukwuemeka …

Parlando del calciomercato del Milan , 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto presente come al Diavolo servano centrocampisti. È valido il nome di Guido Rodríguez , classe 1994 , argentino con passaporto italiano di proprietà del Betis . È stato uno dei membri dell' Argentina che, in Qatar , ha vinto i Mondiali nello scorso mese di dicembre.

Calciomercato Milan, piace Guido Rodríguez per esperienza e carisma

Guido Rodríguez, che non costerebbe tantissimo al Milan visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 con gli andalusi, porterebbe esperienza in mezzo al campo. Non è un particolare da poco. Anche il nuovo corso rossonero, infatti, guarda ad un mix tra giovani talenti ed elementi, solidi e temprati, fondamentali all'interno di una squadra e di uno spogliatoio. Così come lo sono stati, in queste stagioni, Alessandro Florenzi, Simon Kjær e Zlatan Ibrahimović.