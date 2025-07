Calciomercato Milan, Guidi: “Per Doue c’è più fiducia, lo Strasburgo…”

Ecco le parole di Guidi: "I rossoneri non mollano nemmeno la pista che porta al terzino dello Strasburgo Guela Doué, il profilo più gradito per rinforzare la corsia di destra in difesa. Il club francese partiva da una richiesta di 30 milioni, ma negli ultimi giorni ha un po’ ammorbidito la propria posizione, anche perché il Milan nel frattempo è salito prima da 20 a 22 milioni e ora sta approntando una nuova proposta che sarà di oltre 23. Igli Tare e l’agente di Doue sono in continuo contatto (anche ieri hanno parlato della fattibilità dell’affare) e, rispetto a qualche settimana fa, c’è un po’ più di fiducia".