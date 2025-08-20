Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Guidi: “La strategia per Hojlund e Harder piano B”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Guidi: “La strategia per Hojlund e Harder piano B”

Calciomercato Milan, Guidi: 'La strategia per Hojlund e Harder piano B'
Rasmus Hojlund o Conrad Harder come nuovo attaccante del Milan in questa sessione estiva di calciomercato: le ultime di Marco Guidi
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan, alla ricerca di un attaccante in questo calciomercato estivo, sta spingendo per arrivare a Rasmus Hojlund, classe 2003, centravanti danese in uscita dal Manchester United.

Calciomercato Milan, Hojlund o Harder in avanti

—  

Sul centravanti ex Atalanta, però, insiste anche il Napoli e, pertanto, il Diavolo si sta tenendo aperte tante porte su molteplici alternative possibili per la squadra di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE

Marco Guidi, giornalista sportivo de 'La Gazzetta dello Sport', in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', ha fornito qualche importante aggiornamento sulla situazione.

"Il Milan si sta convincendo a mettere un obbligo condizionato sul riscatto di Hojlund - ha scritto Guidi -. Il piano B nel caso non si arrivi al centravanti del Manchester United è Conrad Harder dello Sporting Lisbona".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, scatto dei rossoneri per Hojlund: può arrivare così >>>

Nell'ultima stagione Harder, con la maglia dei 'Leões', ha segnato 13 gol e fornito 10 assist in 54 partite tra campionato, Champions League e coppe nazionali in 2.131' sul terreno di gioco. Da riserva di Viktor Gyökeres, oggi ceduto all'Arsenal.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA