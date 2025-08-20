Calciomercato Milan, Guidi: “La strategia per Hojlund e Harder piano B”

Marco Guidi, giornalista sportivo de 'La Gazzetta dello Sport', in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', ha fornito qualche importante aggiornamento sulla situazione.
"Il Milan si sta convincendo a mettere un obbligo condizionato sul riscatto di Hojlund - ha scritto Guidi -. Il piano B nel caso non si arrivi al centravanti del Manchester United è Conrad Harder dello Sporting Lisbona".
Nell'ultima stagione Harder, con la maglia dei 'Leões', ha segnato 13 gol e fornito 10 assist in 54 partite tra campionato, Champions League e coppe nazionali in 2.131' sul terreno di gioco. Da riserva di Viktor Gyökeres, oggi ceduto all'Arsenal.
© RIPRODUZIONE RISERVATA