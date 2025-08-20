Calciomercato Milan, Guidi: “La strategia per Hojlund e Harder piano B”

Marco Guidi, giornalista sportivo de 'La Gazzetta dello Sport', in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', ha fornito qualche importante aggiornamento sulla situazione.

"Il Milan si sta convincendo a mettere un obbligo condizionato sul riscatto di Hojlund - ha scritto Guidi -. Il piano B nel caso non si arrivi al centravanti del Manchester United è Conrad Harder dello Sporting Lisbona".