Calciomercato Milan, Guidi: “Doue, ecco le alternative. Singo…”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Marco Guidi , sul quotidiano rosa ha fatto il punto della situazione sulle alternative valutate dal Milan qualora non si riuscisse ad arrivare al terzino destro classe 2002 dello Strasburgo, Guéla Doué . La distanza tra il club rossonero e quello francese si è ridotta, ma lo Strasburgo continua a fare muro. Per questo motivo, la dirigenza del Milan sta monitorando anche altri profili.

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile ritorno di fiamma per Wilfried Singo, laterale ivoriano classe 2000 attualmente in forza al Monaco. L’ex Torino è un profilo giovane, fisico e in grado anche di ricoprire il ruolo di braccetto difensivo. Tuttavia, il problema principale resta il costo del cartellino: il Monaco chiede 30 milioni di euro, una cifra considerata troppo alta dal Milan.