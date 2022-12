Calciomercato – Tre club di Serie A su Guendouzi: c’è anche il Milan?

Nonostante sia sceso in campo solamente per 80' contro la Tunisia, Matteo Guendouzi è pur sempre vicecampione del mondo a Qatar 2022. Il suo apporto non è stato particolarmente significativo, ma essendo uno dei convocati dal CT della Francia Didier Deschamps anche lui si potrà fregiare per i prossimi quattro anni di essere stato nella rosa della selezione che è arrivata a giocarsi la finale.