Calciomercato Milan – Grillitsch, ecco le squadre concorrenti

Grillitsch è uno degli obiettivi del Milan per il calciomercato, ma sul giocatore ci sono anche altri due club. Queste le ultime.

Il centrocampo è uno dei reparti che il Milan dovrà presto rinforzare nel corso del calciomercato e uno dei nomi per farlo è quello di Florian Grillitsch, austriaco classe 1995. Gioca attualmente nell'Hoffenheim e già la scorsa estate i rossoneri si erano molto interessati a lui, offrendo 15 milioni per acquistarlo. Cifra rifiutata dal club tedesco, che comunque chiedeva poco di più. Milan che però ha preferito non alzare, anche perché è in scadenza di contratto. Ciò significa che già a gennaio potrà accordarsi a zero per la prossima stagione. Su di lui, però, ci sono forti anche Tottenham e Roma, che lo seguono con interesse.