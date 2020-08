Calciomercato Milan – Graziani: “Thiago Silva? Ecco dove lo vedrei bene”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ciccio Graziani, ai microfoni di ‘TMW Radio’, ha parlato del futuro dell’ex Milan Thiago Silva. Le sue dichiarazioni: “La Lazio potrebbe proporre qualcosa di interessante, mentre l’Atalanta non credo punti su questi giocatori. Il Milan sarebbe un ritorno in una terra dove già è stato e ora si ritrova una difesa giovane e nello stesso tempo abbastanza ben rodata. La Lazio però credo sia la squadra giusta per il brasiliano”.

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>

NOME NUOVO PER IL CENTROCAMPO DEL MILAN: ECCO CHI E’ >>>